PS já anunciou seis candidatos a Câmaras Municipais

Vila Real de Santo António, Lagos, Albufeira, Castro Marim, Tavira e Silves são seis dos concelhos que já escolheram e divulgaram o nome dos candidatos pelo Partido Socialista às Câmaras Municipais. No Sotavento, ainda em 2016 foram tornadas públicas as candidaturas de António Murta, para a autarquia de Vila Real de Santo António, e de Célia Brito, para a de Castro Marim. Jorge Botelho será repetente na corrida à Câmara Municipal de Tavira.

O socialista, que é atual presidente daquela autarquia e da AMAL, foi aprovado por unanimidade na última reunião da Comissão Política da Concelhia, no dia 16 de janeiro. Caso vença, este será o terceiro mandato que exercerá, sendo o compromisso para o próximo ciclo «continuar a dar respostas eficazes aos tavirenses, indo de encontro às reais necessidades, através de um conjunto de obras já concluídas, outras em curso e ainda outras por adjudicar». Jorge Botelho considerou que há «ainda muito por fazer por Tavira e pelos tavirenses e, é com base nessa confiança depositada ao longo destes anos», que se sente «motivado» a recandidatar-se e colocar-se de novo à disposição da população deste concelho».

Caso idêntico será o de Joaquina Matos. A Comissão Política Concelhia do PS Lagos, reunida a 19 de janeiro, contou com a participação de 30 militantes, que votaram, por unanimidade, a proposta do nome de Maria Joaquina Matos para cabeça» da lista socialista local.

A atual autarca é filiada no Partido Socialista desde 1979, ocupou o cargo de vice-presidente da Câmara Municipal de Lagos entre 2002 e 2011, sendo presidente daquela autarquia desde 2013. A novidade será o nome de Ricardo Clemente em Albufeira, presidente da concelhia local, que foi aprovado a 16 de janeiro, em reunião daquela estrutura política. O socialista de 43 anos, economista, casado, com uma filha, referiu que pretende avançar com «um modelo de desenvolvimento para o concelho, baseado na descentralização de serviços, numa cultura de proximidade, que leve o município para junto das pessoas, com abertura para as ouvir e resolver os problemas».

E já começou a trabalhar no terreno, tendo iniciado o «processo de auscultação pública junto das pessoas e instituições». Na temática da educação, defendeu ser necessário que «na escola existam espaços humanizados, bem cuidados, direcionados para as necessidades das crianças e jovens, promovendo um sentimento de pertença e orgulho na sua segunda casa». Justificou, assim, que o ensino será uma área prioritária que quer ver refletida no programa eleitoral da candidatura. Quer ouvir as direções e verificar in loco as condições de trabalho dos estabelecimentos escolares.

Silves fica marcado por uma escolha mais agreste, até porque se apresentaram três candidatos a encabeçar a lista pelo Partido Socialista em Silves na corrida à Câmara Municipal. Fátima Matos, Luís Guerreiro e Manuel Pina Silva concorreram ao lugar, tendo sido depois efetuada uma votação que deu a vitória à líder da bancada do PS na Assembleia Municipal de Silves. Fátima Matos tem 58 anos e reside em Silves. Ainda que alguns dos nomes para os restantes concelhos sejam já expetáveis, ainda não foram apresentados de forma oficial às comissões concelhias. No entanto, ao que o «barlavento» apurou só faltará decidir o nome do candidato do PS em Monchique, que será o oponente ao já confirmado candidato pelo PSD Rui André, atual presidente da autarquia.