PS Faro discute e apresenta propostas sobre direito à Habitação

O Partido Socialista (PS) de Faro discute e apresenta as suas propostas sobre o direito à Habitação, consagrado na Constituição de abril, hoje, sexta-feira, 20 de abril, no restaurante «Os Cavaleiros» (N2 Freguesia de Conceição-Estoi), às 19 horas.

O evento comemorativo dos 44 anos da Revolução de Abril, conta com a presença da governante Ana Pinho, secretária de Estado da Habitação e do Capitão de Mar e Guerra J. Mendes de Morais (Assembleia MFA). Está ainda prevista a presença dos secretários de Estado José Apolinário e Miguel Freitas, das Mulheres Socialistas, vereação e presidentes do PS e JS Faro. Haverá ainda uma exposição de capas dos jornais de 1974/1975.