PS Faro congratula-se com «palavra honrada» do governo para a nova ponte da Praia

A concelhia de Faro do PS emitiu um comunicado no qual congratula «o governo do Partido Socialista, que através da Sociedade Polis Ria Formosa, acaba de abrir o concurso público para a construção da nova ponte para a ilha de Faro, um compromisso dos socialistas com a capital do Algarve que ganha desta forma corpo».

Segundos os socialistas farenses, «a nova ponte é uma das obras mais simbólicas do Programa Polis, aprovado em 2008, apenas com os votos favoráveis dos autarcas do PS Faro, e está orçada em 2,5 milhões de euros, devendo estar concluída, após a adjudicação, num prazo de 540 dias».

«Há muitos anos que se fala da construção de uma nova ponte para a praia de Faro. Em 2014, o presidente da Câmara de Faro e o seu Governo PSD/ CDS chegaram a anunciar o início das obras, mas tal nunca passou de uma promessa eleitoral. O processo foi retomado em 2016 pelo actual governo de Antonio Costa que garantiu o financiamento para a sua construção honrando dessa forma a palavra dada pelos socialistas aos farenses», refere Luis Graça, deputado à Assembleia da República e presidente do PS Faro.

A concelhia sublinha ainda «a disponibilidade do ministério do Ambiente, responsável por assegurar 80 por cento do financiamento da obra, pela abertura do concurso e pela disponibilidade que sempre demonstrou em concluir este processo e avançar com a construção efetiva da nova ponte para Praia de Faro, cujo tabuleiro terá dimensão para nos casos em que assim seja decidido ter duas vias de circulação».