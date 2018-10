PS de Tavira chumbou moção do BE para melhorar a ferrovia

O Bloco de Esquerda (BE) de Tavira apresentou na última Assembleia Municipal, que decorreu na sexta-feira, 28 de setembro, uma moção relativa à melhoria, urgente, das condições da ferrovia no Algarve. A proposta incidia sobre a obtenção, a curto prazo, de novo material circulante, a admissão de mais profissionais, a manutenção do serviço ferroviário no sector público, evitando a privatização e posterior degradação e a criação no Algarve de um plano coordenado de transportes com o objetivo de melhorar a mobilidade dos algarvios. A bancada do Partido Socialista (PS), «alegando uma hipotética melhoria no sector ferroviário no último ano e meio, votou contra a proposta do BE, demonstrando assim desconhecimento total da realidade e das dificuldades vividas pelos utentes no dia a dia. O BE acredita que os socialistas «apresentam total incapacidade democrática e insensibilidade».