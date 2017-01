PS de Albufeira não promove «candidatos» que tenham «prejudicado» o concelho

A Comissão Concelhia do Partido Socialista (PS) de Albufeira fez saber, em nota de imprensa, que tem «as suas linhas vermelhas» e que não promove «putativos candidatos que pela sua ação passada prejudicaram gravemente o concelho». Este esclarecimento da concelhia surge após ter sido divulgado que um militante do PS de Albufeira teria sondado o social-democrata Desidério Silva, atual presidente da Região de Turismo do Algarve, para ser um dos nomes de possíveis candidatos à Câmara Municipal de Albufeira.

Contactado pelo «barlavento», Desidério Silva, até às últimas autárquicas presidente da autarquia eleito pelo PSD, escusou-se a prestar qualquer comentário, justificando não querer alimentar especulações. Ainda na nota enviada às redações, que nunca desmente este convite, Ricardo Clemente, presidente da concelhia socialista, refere que esta estrutura tem sido gerida por «princípios de coerência» e que tem «uma hierarquia própria, que deve ser respeitada por todos os militantes».

Ricardo Clemente explicou ao «barlavento» que a escolha do(a) candidato(a) será será alicerçada em projetos discutidos, com envolvimento de todos. A comunicação social será poupada a servir para «sondagens à la carte». O objetivo da concelhia é definir «com rigor sobre o melhor caminho a tomar», sendo o compromisso «apresentar uma alternativa, uma forma diferente de ser e de estar com os munícipes» de Albufeira.