PS Algarve saúda investimento público na melhoria da mobilidade regional

A Federação Regional do Algarve do Partido Socialista, na primeira reunião da nova Comissão Política Regional, saudou o reforço do investimento público no Algarve, após vários anos de obras suspensas e interrompidas pela anterior coligação de direita, na terça-feira, 24 de abril.

O Presidente do PS Algarve e deputado na Assembleia da República, Luís Graça, realçou o «compromisso do atual governo em concluir a requalificação da Estrada Nacional 125 e de lançar as empreitadas previstas entre Olhão e Vila Real de Santo António até ao final do ano».

Reunida no mesmo dia em que que o Governo do Partido Socialista anunciou a realização de obras de emergência para a beneficiação da EN125, EN124 e EN396, visando até ao início do Verão a reposição das normais condições de circulação e segurança rodoviária nestas estradas algarvias, a Comissão Política Regional saudou ainda o compromisso do Primeiro-Ministro António Costa com a eletrificação da ferrovia nos troço Lagos – Tunes e Faro – Vila Real de Santo António e a recente priorização da construção do novo Hospital Central do Algarve enquanto objetivo para o próximo quadro comunitário de apoio como sempre defenderam os socialistas algarvios.

Para além destes investimentos, Luís Graça destacou «as diversas intervenções em curso de reforço do cordão dunar e de proteção do litoral da região» e o esforço que está a ser feito de reversão do estado de abandono do Serviço Nacional de Saúde, «com a abertura de novas Unidades de saúde familiar, a contratação de mais médicos e enfermeiros, para além do investimento em curso no reequipamento e modernização do Centro Hospitalar Universitário do Algarve».

Na mesma reunião, foi eleita a Mesa da Comissão Política Regional, presidida por Isilda Gomes e o Secretariado da Federação Regional, órgão executivo dos socialistas algarvios.