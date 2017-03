Pedro Morais Soares visitou Castro Marim para apoiar concelhia

O secretário-geral do CDS Pedro Morais Soares e o secretário-geral adjunto António José Baptista reuniram-se com os dirigentes da concelhia de Castro Marim do partido, na sexta-feira passada, 3 de março, para verificar o trabalho que tem vindo a ser realizado por esta estrutura.

Segundo a nota de imprensa da distrital do partido, os responsáveis pelo CDS tiveram oportunidade de verificar «que a concelhia está mais forte do que nunca e que a tendência de crescimento mantém-se, tendo Pedro Morais Soares assinado as propostas de novos militantes».

«Esta é uma equipa renovada e motivada, para quem o trabalho não mete medo e as dificuldades transformam-se em desafios. Os castromarinenses já sabem que podem confiar em nós», assegurou Victor Hugo Palma, presidente daquela concelhia, aos dirigentes nacionais.

O convite para jantar na Tasca Medieval, um restaurante típico da vila de Castro Marim, foi uma forma de mostrar uma vertente sócio-cultural que identifica os residentes, sendo um fator de diferenciação e afirmação do concelho. A gastronomia abriu ainda portas à crítica da parte do líder concelhio à falta de eventos que promovem esta vertente daquela zona do Algarve. «Nós, conhecedores destes sabores ímpares, pensamos que [estes] podiam ser melhor promovidos, através da organização de eventos que fossem facilitadores da projeção da nossa terra no exterior, contribuindo para a promoção do turismo local e, por consequência», ajudando «a fixar os jovens e os menos jovens que se dedicam à restauração e que, tal como nós, não pretendem abandonar a sua terra». Para o responsável local, esta seria «mais uma forma de afirmação do concelho, neste caso, como destino gastronómico de excelência, dando a conhecer sabores ancestrais e genuínos que passaram de geração em geração».

Já no dia seguinte, sábado, 4 de março, foi a vez de Portimão assumir destaque por receber o Conselho Nacional do CDS-PP, tendo esta decorrido no Hotel Júpiter, na Praia da Rocha, com a participação de Assunção Cristas, líder daquele partido.

A distrital do partido, à qual preside José Pedro Caçorino, demonstrou satisfação pela «vontade descentralizadora do CDS, trazendo para o Algarve uma reunião desta importância, conferindo, por isso, à região o reconhecimento do mérito do trabalho realizado pelas estruturas regional e locais».