PCP quer conhecer lista de dragagens para Algarve

O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português (PCP), por intermédio do deputado Paulo Sá, eleito pelo Algarve, requereu a Ana Paula Vitorino, ministra do Mar, a lista completa das dragagens que o governo tenciona realizar na região algarvia, em 2019, com a indicação da localização de cada dragagem, custo estimado, datas de início e de conclusão dessas dragagens.

Isto porque, na sexta-feira, 9 de novembro, durante a audição da governante no âmbito do debate da especialidade do Orçamento de Estado (OE) para 2019, esta foi questionada pelo PCP acerca das intervenções que estão previstas. O Ministério do Mar tinha entregue antes à Assembleia da República o documento «Fazer acontecer o mar», onde informa que, em 2019, no OE será inscrita a verba de quase 2,7 milhões de euros para dragagens e intervenções de emergência nos portos do norte, centro e sul a realizar pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos. No entanto, não discrimina valores por cada região.

Questionada na audição, Ana Paula Vitorino «limitou-se a indicar a intenção de realizar dragagens nas barras de Tavira e de Lagos e no rio Guadiana entre Alcoutim e o Pomarão, não dando qualquer informação sobre outras eventuais dragagens», referiu o PCP.