PCP assinala no Algarve centenário de José Vitoriano

Depois de ter sido realizada no passado dia 12 de Dezembro uma sessão evocativa que contou com a participação de Jerónimo de Sousa, Secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), e que encheu a Casa do Alentejo em Lisboa, a Direção Regional do Algarve do PCP promoverá, a partir do próximo dia 19 de Janeiro, uma exposição dedicada a José Vitoriano que estará patente até ao dia 27 de Janeiro na Biblioteca Municipal de Silves. Também no dia 19 de Janeiro, decorrerá pelas 21h00, no mesmo local, uma sessão evocativa que contará com a participação de Manuela Bernardino, destacada dirigente do PCP.

No passado dia 31 de dezembro, cumpriram-se 100 anos sobre o nascimento de José Vitoriano, operário corticeiro, destacado dirigente do PCP e resistente antifascista.

José Vitoriano nasceu no concelho de Silves, num Algarve rural do início do século XX onde as condições de vida eram duras e pobreza era a realidade da generalidade da população, e tal como muitas outras crianças na época cedo começou a trabalhar na ajuda da subsistência familiar. Aos 13 anos José Vitoriano tornou-se operário corticeiro.

Com esta condição cedo adquiriu consciência de classe participando desde muito jovem em várias lutas em Silves. Teve um destacado percurso sindical, que o levou a liderar o Sindicato dos Nacional dos Corticeiros.

A sua ligação ao PCP também começou no seu local de trabalho, na fábrica. O seu percurso político iniciado em defesa dos interesses dos trabalhadores corticeiros, continuou para o plano regional e depois nacional, mais tarde passaria à clandestinidade como funcionário do Partido Comunista Português.

A repressão fascista manteve-o encarcerado durante quase 17 anos, mas isso nunca o conseguiu derrubar ou vergar, contribuindo com a sua acção para o fim da ditadura fascista e a conquista da liberdade em 25 de Abril de 1974.

No PCP, assumiu responsabilidades de direção nacionais antes e após o 25 de Abril onde desempenhou diversas tarefas. Já em democracia foi também deputado na Assembleia da República, tendo sido Vice-Presidente durante vários anos.

O seu percurso fica marcado por uma vida de luta antifascista, pela liberdade e pela construção de um Portugal verdadeiramente democrático liberto de todas as formas de exploração e opressão.