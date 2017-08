Paulo Alves assinalou Dia Internacional da Juventude

O candidato a presidente da Câmara Municipal de Monchique pelo Partido Socialista (PS) Paulo Alves assinalou o Dia Internacional da Juventude, no sábado, 12 de agosto, com um evento em que ouviu e envolveu os jovens na proposta de novos desafios.

No evento, na Quinta da Vila de Monchique, junto às piscinas municipais, participaram Eduardo Alves, dirigente nacional da Juventude Socialista, responsável pelas políticas de juventude e também presidente da federação da JS Portalegre, Custódio Moreno, delegado regional do Instituto Português do Desporto e da Juventude, Ricardo Calé, presidente da federação da JS Algarve, Rui Guilherme Susana, fundador da JS Monchique e Rute Maria, presidente da comissão política da JS Monchique e candidata a presidente da junta de freguesia de Marmelete.

Para o candidato socialista, a juventude que tem sido uma faixa etária muito descurada pelo município de Monchique desde que o social-democrata «Rui André assumiu o cargo de presidente da câmara». Por isso, o cabeça-de-lista acredita que os jovens merecem a promessa de que «contam e é também com eles que quer construir um futuro melhor» para aquele concelho.

As listas que o Partido Socialista apresenta em Monchique às Eleições Autárquicas 2017, são compostas por 86 candidatos distribuídos pelas candidaturas aos cinco órgãos autárquicos do concelho (Câmara Municipal e Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia de Alferce, Marmelete e Monchique).

As listas do PS, que cumprem com a paridade, integrando 60 por cento de homens e 40 por cento de mulheres, incluem a participação de jovens na proporção de 29 por cento, quadro que «manifesta uma clara renovação e rejuvenescimento».

Outro dado de relevante importância é a de que a candidatura do PS é essencialmente constituída por independentes (na proporção de 67 por cento). Os militantes do PS têm uma participação de 27 por cento na candidatura, perante 6 por centode militantes da JS.

A candidatura do PS, sob a liderança de Paulo Alves – que se candidata a presidente da Câmara Municipal de Monchique, e com o slogan «Monchique Melhor», preconiza valorizar as pessoas e desenvolver o território.

Paulo Alves, 46 anos, gerente bancário e dirigente associativo, assume a liderança de uma candidatura «abrangente e convergente, através da qual assume novos desafios: inverter o rumo de despovoamento e desertificação, vencer a inércia e projetar as potencialidades do concelho, no estrito propósito de melhorar a qualidade de vida para os residentes, atrair investimentos, criar emprego e valorizar a oferta turística».