Passos no Pontal, António Costa em Faro

Pedro Passos Coelho, líder do Partido Social Democrata (PSD), estará no próximo domingo, 13 de agosto, a partir das 19h30, no Calçadão de Quarteira, concelho de Loulé, para a grande festa da rentrée política.

Já no final do mês de agosto, no sábado dia 26, será António Costa, secretário-geral do PS e primeiro-ministro, a juntar a família socialista na Praça da Liberdade, na Pontinha, em Faro, para o maior convívio nacional em tons rosa.

Ao «barlavento» David Santos, presidente da Comissão Política Distrital do PSD Algarve, confirmou a participação do líder nacional no Pontal. Alías, Pedro Passos Coelho escolhe, todos os anos, a localidade da Manta Rota, no concelho de Vila Real de Santo António, para as férias com a família. Só ainda não há certezas se a festa laranja terá alguns tons de azul, pois o líder da distrital social-democrata não revelou mais pormenores acerca de algum convite aos elementos do CDS-PP.

Não seria, porém, a primeira vez, até porque durante as eleições legislativas, quando ambos os partidos avançaram para a coligação Portugal à Frente, ambos subiram ao palco no Calçadão de Quarteira. Visto que, para as autárquicas, até haverá 10 coligações no Algarve, entre PSD e CDS-PP, é uma hipótese que poderá estar em cima da mesa.

David Santos apenas adiantou que «muito provavelmente serão apresentados os candidatos às próximas eleições» nesta Festa do Pontal, que avança no próximo ano para o 41º aniversário.

O «barlavento» apurou ainda que devem discursar também Rui Cristina, presidente da concelhia de Loulé, David Santos, Carlos Gouveia Martins, presidente da Juventude Social Democrata do Algarve, além de Passos Coelho.

Já em Faro, António Costa estará numa festa que decorrerá entre as 19h00 e as 22h00, que o secretário-geral encerrará. Prometida está a música, animação, tasquinhas e intervenções políticas.

António Eusébio, presidente da Federação do Partido Socialista do Algarve e candidato à Câmara Municipal de Faro, confirmou que «todas as comissões políticas concelhias terão um espaço na festa de verão nacional», sendo que está ainda prevista a apresentação dos candidatos aos órgãos autárquicos às diversas autarquias na região.

Por exemplo, em Faro, o deputado e presidente do PS Algarve, é o cabeça-de-lista à Câmara Municipal levando na sua lista Dália Paulo (ex-diretora regional da Cultura do Algarve), como número dois, seguindo-se Carlos Costa, Carlos Gordinho, Cristina Grilo, Aquiles Dias Marreiros, Pedro Monteiro e Lurdes Guerreiro.

À Assembleia Municipal volta a concorrer José Apolinário, atual presidente deste órgão autárquico e secretário de Estado das Pescas, seguido de Luís Graça, deputado e presidente do PS Faro. Seguem-se Ilda Silva, Carlos Alberto, Tatiana Homem de Gouveia e Ana Passos.

Joaquim Teixeira é o candidato a presidente da Junta da União de Freguesias de Faro (Sé e São Pedro), Filipe Luís Viegas Dias Alexandre é candidato à Junta de Montenegro, José António Viegas Leal Jerónimo é candidato à União de Freguesia de Estoi e Conceição, e Pedro José Martins Bernardo, concorre a Santa Bárbara de Nexe.

Ainda que não haja, para já, segundo o líder dos socialistas algarvios, uma definição quanto à programação, confirma que o secretário-geral do partido estará nesta festa de verão, que é de âmbito nacional. Realiza-se na capital algarvia, numa altura em que a região está a abarrotar, sendo que é de esperar uma praça cheia de militantes e simpatizantes, com nomes de referência na família socialista.

Ambos os eventos deverão ser marcados pela campanha das eleições autárquicas, agendadas para 1 de outubro.