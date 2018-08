PAN apela à participação na manifestação pacífica anti-tourada em Albufeira

O PAN – Pessoas – Animais – Natureza apela a todos os interessados em participar no protesto pacífico que terá lugar hoje, sexta-feira dia 17, às 21 horas, junto à Praça de Touros de Albufeira.

Na noite que será marcada por mais uma transmissão da RTP, o PAN «irá continuar a apoiar de forma pacífica esta luta e junta-se assim ao protesto promovido pela Cidade de Albufeira Anti-Touradas (CAAT)», informa o partido em nota enviada à imprensa.

No passado dia 9 de agosto, «um grupo de ativistas tornou-se notícia por defender publicamente os touros contra quem os ataca em nome de uma dita tradição ao entrarem no degradado edifício da praça de touros em Albufeira. As imagens chegaram a todo o país através dos principais meios de comunicação social. Alguns dos espectadores exibiram ações de extrema violência contra os ativistas», justifica o PAN.

Paulo Baptista, Comissário Político do PAN considera que esta atitude «confirma de forma inequívoca que existe uma correlação entre violência sobre animais e sobre pessoas. A mesma bandarilha que serve para agredir touros foi usada cobardemente e de forma impune para atacar um defensor dos direitos dos animais que inclusivamente já estava algemado».

«Muitos portugueses se reveem nesta luta e de forma ativa mostram o seu descontentamento contra a manutenção deste espetáculo de tortura para com outros animais, que nos envergonha enquanto país e enquanto indivíduos dotados de valores éticos pacifistas».

O ponto de encontro será no parqueamento da Corcovada a partir da 20h30, a cerca de 100 metros da praça de touros.