Olhão aprova orçamento de quase 32 milhões de euros para 2019

A Câmara Municipal de Olhão viu o seu Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2019 aprovados pela Assembleia Municipal, que votou favoravelmente, por maioria, a proposta apresentada esta semana pelo executivo liderado por António Miguel Pina. No próximo ano, Olhão terá um orçamento de quase 32 milhões de euros para gerir.

O grande foco dado à habitação neste orçamento foi justificado por António Miguel Pina com «um parque de habitação social envelhecido que urge restaurar e requalificar. Já o iniciámos, mas há mais a fazer». O orçamento para o próximo ano, com um valor de 31893790 euros, foi aprovado por maioria (15 votos a favor e 10 contra) na Assembleia Municipal do passado dia 26 de novembro, segunda-feira.

Para além da habitação social, também a construção a custos controlados será uma prioridade do executivo no próximo ano. O executivo olhanense considera esta medida «estruturante porque permitirá a jovens casais adquirirem a sua habitação a preços mais em conta, o que hoje em dia não acontece fruto do aumento do preço das casas que resultou da maior procura que Olhão está a ter». Vai existir ainda uma aposta na requalificação urbana do centro histórico de Olhão.

Outra área que continua a ser prioridade do executivo liderado por António Miguel Pina em 2019 é a educação, estando previstas melhorias em várias escolas do concelho num investimento superior a 3 milhões de euros. Para além da juventude, desporto e cultura, também o apoio social (reforço da Rede Social Concelhia e implementação da Carta Social do Concelho) e a segurança (novo quartel dos Bombeiros e também da Polícia Municipal) estarão em destaque.

A ordenação e requalificação de jardins e espaços verdes, nomeadamente em relação à venda ambulante e esplanadas, também vão ser alvo de uma atenção especial em 2019, tal como a sinalética de trânsito e a fiscalização.

O turismo, em forte crescimento no concelho, é outra das apostas do próximo orçamento municipal (rotas culturais temáticas e parque de autocaravanas), tal com a melhoria do espaço envolvente ao porto de pesca e da rede de abastecimento de água e saneamento.

A limpeza urbana, uma das bandeiras eleitorais de António Miguel Pina, terá um reforço no próximo ano. «Vamos aumentar a fiscalização sobre depósitos de lixo extemporâneos e melhorar o plano de recolha dos resíduos sólidos. Temos que estudar a colocação e/ou ampliação de ilhas ecológicas, e precisamos de reforçar a frota municipal de recolha de resíduos sólidos urbanos», revela o autarca olhanense.