OE 2018 é «omisso nos investimentos na ferrovia e rodovia» no Algarve acusa PCP

A proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2018, incluindo o Relatório e a Nota Explicativa do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, é omissa no que toca aos investimentos previstos pelo governo na ferrovia e rodovia algarvias, denunciou o Partido Comunista Português (PCP), na segunda-feira, dia 6 de novembro.

Na audição a Pedro Marques, ministro do Planeamento e das Infraestruturas, o responsável não avançou com pormenores acerca dos investimentos na ferrovia e rodovia no Algarve, quando questionado pelo deputado Paulo Sá, eleito pelo Algarve. Por essa razão, o partido tomou a iniciativa de recolocar as questões, por escrito, solicitando uma resposta mais pormenorizada.

Entre as várias perguntas, o partido quer saber que verba está orçamentada em 2018 para a realização dos estudos que precederão o início das obras de eletrificação da Linha do Algarve, quando terão início as obras de eletrificação, que intervenções estão previstas para os respetivos apeadeiros e estações.

Os comunistas exigem ainda saber se está prevista, para 2018, a melhoria das automotoras, garantindo maior comodidade aos utentes, se haverá recrutamento de pessoal operacional para a linha do Algarve, como maquinistas, operadores de revisão e venda e assistentes comerciais.

Em relação à Estrada Nacional 125, nos troços que não estão subconcessionados à Algarve Litoral, é importante para o PCP que o ministro com a tutela esclareça quais as verbas previstas em 2018 para a realização das obras, que troços serão intervencionados já em 2018, quando terão início essas intervenções e quando estarão concluídas.

Também o processo de construção da Ponte Internacional do Guadiana entre Alcoutim e Sanlúcar originou algumas questões dos comunistas como quando iniciará o governo os contactos com as autoridades espanholas e andaluzas para avançar com este projeto. Querem ainda ver esclarecido se os estudos prévios para a localização da ponte e para a determinação das caraterísticas serão iniciados em 2018 e que verbas serão orçamentadas para esse fim.