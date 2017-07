Ministra do Mar e Ministro da Defesa Nacional em Portimão e Olhão amanhã

A Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, vai presidir, amanhã, dia 26 de julho, juntamente com o Ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, à inauguração do Sistema «Costa Segura» em Portimão, às 10h30, e à assinatura do protocolo para a instalação do posto marítimo na Ilha do Farol, em Olhão.

A assinatura de protocolo entre a Administração do Porto de Sines (APS) e a Direção-Geral da Autoridade Marítima (DGAM) para a instalação do posto marítimo na ilha do Farol e homologação do protocolo entre a Docapesca e a Câmara Municipal de Olhão, para a reabilitação das rampas de abastecimento às ilhas terá lugar no salão nobre da autarquia às 12h30.