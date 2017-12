Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa no congresso da ANMP em Portimão

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa estará em Portimão, este sábado, dia 9 de dezembro, às 19h00, para encerrar o Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP). Na sessão de abertura, às 10h00, estará presente o primeiro-ministro António Costa.

Sob o mote «Descentralizar Portugal», nesta iniciativa, que decorrerá no Portimão Arena, serão ainda eleitos os órgãos da ANMP e colocados em cima da mesa temas como a descentralização administrativa e a transferência de competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais, bem como as finanças locais e o quadro comunitário «Portugal 2020».

Segundo o programa, na sessão de abertura participam, além do primeiro-ministro, Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, Manuel Machado, presidente do Conselho Diretivo da ANMP, e Carlos Carreiras, presidente da Mesa do Congresso desta associação.

No encerramento dos trabalhos vão discursar os novos presidentes da Mesa do Congresso e do Conselho Diretivo da ANMP, o ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita e Marcelo Rebelo de Sousa. Apesar da organização estar a cargo desta associação, o congresso é um dos momentos oficiais das comemorações do Dia da Cidade, que se assinala a 11 de dezembro.

Exposições e novo jardim marcam Dia da Cidade de Portimão

A Sessão Solene do Dia da Cidade de Portimão, na próxima segunda-feira, dia 11 de dezembro, a partir das 11h00, será mais virada para a educação. Além dos discursos oficiais dos presidentes da Assembleia e da Câmara Municipal, no Salão Nobre, uma das convidadas será a escritora Isabel Alçada, que apresentará o tema da «Promoção da Leitura na era Digital».

Ainda seguindo esta linha, será mostrado o livro digital sobre Portimão, elaborado pelos alunos do 4º ano da EB José Sobral, do Agrupamento de Escolas da Bemposta.

Haverá ainda uma visita ao Parque Infantil do Caneco, na urbanização homónima, junto ao Bairro Pontal, às 16h00, cuja requalificação já está concluída. Meia hora mais tarde, será inaugurado o novo jardim do Bairro dos Pescadores, que fica situado na Rua dos Mestres Maçanita.

Portimão começa a comemorar o feriado municipal, esta quinta-feira, 8 de dezembro, às 16h00, com a inauguração da exposição «Günter Grass: Encontros», no Museu de Portimão, com obras do escritor, poeta, dramaturgo e artista plástico, que em 1999 ganhou o Prémio Nobel da Literatura.

Já no dia 9 de dezembro haverá o Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), no Portimão Arena, a partir das 9h00, estando ainda agendado para o final do dia, às 21h30, o concerto pela Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve, no Teatro Municipal de Portimão.

No domingo, 10 de dezembro, estão previstos dois momentos. O primeiro, às 16h00, será a apresentação do livro «Igreja Matriz de Portimão – 550 Anos de História (1467-2017), um ensaio monográfico da autoria de Nuno Campos Inácio, que decorrerá neste monumento religioso. Uma hora mais tarde será inaugurada a exposição «Os Algarvios» de Vitor Pina, na Casa Manuel Teixeira Gomes.

Portimão já tem programa de fim de ano

A despedida do ano velho e a saudação ao novo começa a ser assinalada em Portimão, a 30 de dezembro, com um concerto dos The Gift, ficando a animação no dia 31 a cargo dos ritmos quentes do Brasil com Edna Pimenta e Banda Pimenta de Cheiro, o Grupo de Baile Som Laranja e o Dj Maxman, que irão atuar ao longo da noite, na zona ribeirinha da cidade.

Quando soarem as badaladas da meia-noite, os céus serão iluminados a partir da Praia da Rocha e nas zonas ribeirinhas de Portimão e Alvor pelo habitual fogo de artifício, numa organização da Associação Turismo de Portimão (ATP), em colaboração com a Câmara Municipal de Portimão e as Juntas de Freguesia de Portimão e Alvor.