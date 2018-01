Lagos alarga prazo de votação do Orçamento Participativo 2018

Considerando que o período em que decorreu a votação desta edição do OP Lagos 2018 (mês de dezembro) incluiu vários feriados, pontes e a quadra natalícia, a Câmara Municipal de Lagos decidiu alargar o prazo de votação até ao final do mês de janeiro de 2018.

Recorde-se que o Orçamento Participativo é um mecanismo de democracia participativa e voluntária que assenta na participação direta dos cidadãos na governação no Município de Lagos, razão pela qual a autarquia decidiu estender o prazo de votação e dar uma oportunidade a todos os interessados em participar ativamente nesta iniciativa.

Recorde-se que das 34 propostas apresentadas, passaram para a fase da votação 20 propostas, que vão desde a instalação de ilhas ecológicas, passando por requalificações de ruas e jardins, até à construção de um Dog Parque ou de um Parque de Street Workout.

Nesta edição podem votar todos os cidadãos com idade igual ou superior a 16 anos que se interessem pelo município (designadamente, residentes permanentes ou temporários, proprietários, estudantes e trabalhadores), mediante a apresentação de documento de identificação nos locais de votação.

O período de votação decorrerá assim até 31 de janeiro de 2018, sendo que os locais de voto são no Edifício Paços do Concelho Séc. XXI ou nas Juntas de Freguesia do concelho.

As 20 propostas em votação podem ser conhecidas ao pormenor aqui.