Juventude Socialista reativada em Lagos e Lagoa

A eleição dos órgãos da Juventude Socialista de Lagos teve lugar a 1 de dezembro. Esta estrutura local esteve inativa alguns anos, tendo a JS Algarve iniciado um relevante papel de aproximação aos jovens lacobrigenses por forma a reativar a concelhia. O recém-eleito presidente, Fábio Gonçalves, tomou posse logo após as eleições, ato que contou com a presença de Hugo Pereira presidente do PS/Lagos.

Ao mesmo tempo, no dia de ontem, 4 de dezembro, a Juventude Socialista do Algarve estabeleceu em Lagoa a comissão instaladora para a reativação da JS de Lagoa.

Ricardo Calé, presidente da JS/Algarve, em nota enviada à imprensa «realça a importância da existência de estruturas locais referindo que o esforço que a organização conduziu nos últimos anos para a reativação das concelhias, levou aos excelentes resultados alcançados em todo o Algarve, onde mais de 40 militantes da Juventude Socialista Algarve foram diretamente eleitos pelo Partido Socialista nas autárquicas do passado mês de outubro».

Só em concelhos como Olhão, Tavira, Faro, Loulé e Monchique a JS elegeu respetivamente 9, 5, 3, 8 e 7 jovens, tendo estes excelentes resultados acontecido igualmente por todo o Algarve.