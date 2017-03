Juventude Comunista reúne em Faro

O décimo Encontro Regional do Algarve da Juventude Comunista Portuguesa (JCP), está marcado para domingo, 5 de março, na Associação Recreativa e Cultural de Músicos, em Faro, às 14 horas. «Procuramos identificar os problemas que afetam cada vez mais os jovens e dar expressão às lutas travadas em prol da resolução», num ano em que se comemora o centenário da revolução de outubro. O debate enquadra-se também na preparação do 11º Congresso da JCP a realizar-se nos dias 1 e 2 de abril, em Setúbal (no Fórum Luísa Todi).

«Propomo-nos a chegar ao Encontro com mais militantes, mais jovens organizados e mais coletivos da JCP. Definir linhas de trabalho que reforcem a organização e que, consequentemente, reforcem a luta desenvolvida, pela resolução de problemas concretos, nas escolas, nas empresas e nas ruas. Desde os ataques à escola pública que têm contribuído para a sua degradação e elitização, aliados à asfixia democrática, refletida nos sucessivos entraves à criação de associações de estudantes ou a outras formas de organização de alunos, ao desemprego, precariedade, baixos salários e sucessivos estágios, a juventude tem sido alvo de graves ataques aos seus direitos», esclarece a organização.

«Mas as potencialidades aumentam quanto maior for o envolvimento e participação dos jovens na construção da sua própria vida. O último Encontro Regional do Algarve realizou-se em 2008 e, desde então, são inúmeras as vitórias conquistadas pela luta da juventude, como a realização de obras em escolas secundárias, a conquista de mais espaços de estudo em faculdades ou aumentos salariais conquistados em empresas».