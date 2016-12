JSD Quarteira reúne com presidente da Junta de Freguesia

A realização desta reunião, solicitada pela juventude social-democrata de Quarteira, teve como objetivo apresentar os resultados do estudo «A tua opinião conta!», levado a cabo pela JSD Quarteira para se averiguarem quais as carências e as opiniões dos jovens quarteirenses sobre as políticas de juventude na freguesia, onde se abordaram e identificaram, neste estudo, necessidades ao nível do Emprego e Assuntos Sociais, Cultura e Criatividade, Desporto e Qualidade de Vida, e por fim, Associativismo e Participação Juvenil.

Paralelamente, foi abordada, nesta reunião, a questão da remodelação de sinalética informativa e iluminação das passadeiras da Avenida Francisco Sá Carneiro, Avenida Dr. Carlos Mota Pinto e Avenida de Ceuta onde se têm vindo a verificar diversos acidentes, entre os quais, atropelamentos de peões nos últimos 2 meses, que o Presidente da JSD Quarteira salientou que «é um assunto que nos preocupa a todos nós, pelo que já tínhamos avisado previamente por correio eletrónico a Junta de Freguesia sobre esta situação, e acreditamos que, com a conclusão destas medidas de renovação dos pavimentos e passadeiras, irá haver uma redução dos acidentes rodoviários nestas faixas de segurança para o atravessamento de peões».

Por fim, foi feito um balanço de mandato do executivo socialista à frente da Junta de Freguesia de Quarteira, onde se debateram quais os pontos fortes e os pontos fracos deste mandato, onde «é importante discutir, de uma forma bastante aberta, as várias questões que atualmente afetam os jovens da freguesia e tentar solucionar da melhor forma essas mesmas lacunas ao nível das políticas de juventude», refere em comunicado o presidente da JSD Quarteira.

JSD Quarteira entrega roupa e brinquedos

A JSD Quarteira entregou no passado dia 21 de Dezembro as roupas e brinquedos recolhidos na 6ª Recolha Anual de Roupa e Brinquedos ao Refeitório Social do Centro Paroquial de Quarteira, IPSS.

«É uma iniciativa que enquanto jovens ativos e com consciência social, não nos iremos desvincular da mesma. Queremos continuar a fomentar o espírito de entreajuda entre as pessoas nesta época natalícia e não só, pretendemos de igual forma continuar a apoiar dentro do possível as IPSS da freguesia que ajudam muito as famílias com mais dificuldades socioeconómicas» refere em nota de imprensa o presidente da estrutura. A juventude social-democrata de Quarteira agradece de forma especial a todos aqueles que contribuíram para esta nobre causa e à Câmara Municipal de Loulé e Junta de Freguesia de Quarteira, pela disponibilidade do espaço físico onde foi realizada esta iniciativa.