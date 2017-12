JSD Quarteira entregou roupa e brinquedos a instituições da freguesia

A Juventude Social-Democrata de Quarteira entregou no passado dia 26 de Dezembro as roupas e brinquedos recolhidos na 7ª Recolha Anual de Roupa e Brinquedos ao Refeitório Social do Centro Paroquial de Quarteira, IPSS e à Associação Juvenil Akredita em Ti.

«Esta atividade tem crescido ano após ano, com o aumento significativo de roupas e brinquedos recolhidos, o que nos permite desta forma partilhar os bens com diversas organizações associativas e de solidariedade social. Pretendemos igualmente incorporar sentimentos e atitudes de responsabilidade social e sentimos que com esta iniciativa, essa missão foi cumprida», refere a estrutura em nota enviada à imprensa.

A JSD Quarteira «agradece de forma especial a todos aqueles que contribuíram para o sucesso desta iniciativa e à Câmara Municipal de Loulé e Junta de Freguesia de Quarteira, pela disponibilidade do espaço físico onde foi realizada a recolha dos bens».