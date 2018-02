JSD Portimão apoia Carlos Gouveia Martins a líder da concelhia do PSD

A Comissão Política da Juventude Social Democrata (JSD) de Portimão tornou público o apoio à candidatura de Carlos Gouveia Martins à presidência do Partido Social Democrata (PSD) local.

«Com quase 18 anos de militância na estrutura a que se candidata, por tudo o que já lhe deu, bem como à JSD Portimão, que liderou por dois mandados (2010-2014)», a JSD local entende que este militante é o candidato ideal e o «que reúne melhores condições para construir um futuro risonho da estrutura».

«Carlos Gouveia Martins é o verdadeiro exemplo de cidadão, pois independentemente da situação ou momento da vida pessoal, sabemos que a preocupação para com a cidade, com os cidadãos e com os militantes do PSD Portimão é sempre maior», justifica Marco Marreiro, presidente da concelhia da JSD.

Para Marco Marreiro, o candidato, que ainda é presidente da Mesa do Plenário da JSD, «é muito mais que um político. É um amigo».

«Reconheço-lhe toda a determinação, credibilidade e consciência nos projetos em que se envolve e sei que este não será exceção. A capacidade que ele apresenta é o suficiente para unir a estrutura e, posteriormente, fortalecê-la e nós precisamos disso, Precisamos de um PSD Portimão forte e com pés para andar, não só no presente, mas acima de tudo no futuro», salientou.

Afirma ainda que, estas palavras são transversais a toda a Comissão Política daquela concelhia da JSD.

As eleições estão marcadas para este sábado, dia 3 de fevereiro, entre as 15 e as 18 horas, na Junta de Freguesia de Portimão.