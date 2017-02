JS inicia ciclo de formação autárquica

A Juventude Socialista (JS) do Algarve vai iniciar no próximo sábado, 18 de fevereiro, um ciclo de «Formação Autárquica – Políticas de Proximidade». Esta iniciativa da estrutura partidária «contará com quatro momentos distintos de formação, sendo o primeiro sobre juntas de freguesia, seguindo-se formação sobre assembleias municipais», avançou a JS em nota de imprensa. O último momento do ciclo será relacionado com os executivos camarários.

A primeira ação terá lugar em Monchique a 18 de fevereiro, sendo o formador convidado Álvaro Bila, presidente da Junta de Freguesia de Portimão. A formação sobre assembleias municipais ficará a cargo do professor Adriano Pimpão, presidente da Assembleia Municipal de Loulé, e decorrerá no dia 4 de março, em São Brás de Alportel. Marcelo Guerreiro, o jovem presidente da Câmara Municipal de Ourique, será o formador convidado para a temática executivos camarários, que decorrerá, em Portimão, no dia 1 de abril. O ciclo culminará com o quarto e último momento desta iniciativa, em Albufeira, onde será organizado um Focus Group, de onde sairão as linhas orientadores jovens para os programas eleitorais autárquicos.