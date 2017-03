João Vasconcelos é candidato do BE à Câmara de Portimão

A Assembleia Concelhia do Bloco de Esquerda (BE) de Portimão, que decorreu no sábado, 11 de março, aprovou o nome de João Vasconcelos como candidato à Câmara Municipal de Portimão, por este partido. Ao «barlavento» o atual deputado, eleito pelo Algarve, avançou que os candidatos neste concelho deverão ser apresentados oficialmente na tarde do dia 8 de abril, não «estando ainda definido o local».

Nesta Assembleia foram aprovados os cabeças de lista do BE a todos os órgãos autárquicos para as próximas eleições autárquicas, que vão decorrer em setembro ou outubro. O Secretariado do Bloco de Esquerda de Portimão adiantou também que procurará «construir uma plataforma alargada, incluindo bloquistas e cidadãs e cidadãos independentes, capaz de se afirmar como alternativa a um situacionismo de 40 anos e a um populismo que espreita a sua vez».

Vasconcelos assegurou, contudo, que «não haverá coligações» no caso do BE. João Vasconcelos, professor, vereador na Câmara Municipal de Portimão, deputado, vice-presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional e membro suplente das Comissões Parlamentares de Educação e Ciência e do Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação volta assim a concorrer à Câmara Municipal.

O cabeça de lista é ainda porta-voz da Comissão de Utentes de Luta Contra as Portagens na Via do Infante e membro da Comissão Coordenadora Distrital e da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda. Para a Assembleia Municipal foi aprovado Pedro Mota, técnico de gestão postal.

Este candidato é membro daquela Assembleia e líder de bancada do BE, bem como membro da Comissão Coordenadora Distrital do partido. Para a Assembleia de Freguesia de Portimão, o voto de confiança do partido foi entregue a Miguel Madeira, economista, membro da Assembleia de Freguesia de Portimão e líder de bancada do BE. Bruno Lourinho, empregado de restauração, concorrerá à Assembleia de Freguesia de Alvor, onde é membro, enquanto Sara Telo, rececionista, liderará a lista para a Assembleia de Freguesia da Mexilhoeira Grande, onde também é membro.