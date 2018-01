Jerónimo de Sousa faz comício em Faro a 27 de Janeiro

No arranque de 2018, o Partido Comunista Português (PCP) promoverá no sábado, dia 27 de Janeiro, um comício regional, que terá lugar no Grande Auditório da Universidade do Algarve (Faro – Gambelas) pelas 16 horas. Este comício, para além da intervenção de Joana Sanches, membro do Comité Central do PCP, que intervirá em nome da Direção da Organização Regional do Algarve, contará também com a presença e intervenção de Jerónimo de Sousa, Secretário-geral do Partido Comunista Português.

Esta iniciativa contribuirá não apenas para a valorização do papel do PCP nos avanços e conquistas alcançados nesta nova fase da vida política nacional, mas também, face às opções do Governo PS de submissão às imposições da União Europeia e aos interesses do grande capital, para a afirmação de uma política e de um rumo alternativo, uma política patriótica e de esquerda que responda, de forma estrutural, aos problemas dos trabalhadores, do povo e do país.

Com este comício que se realizará no Algarve, estarão naturalmente presentes as questões mais significativas que se colocam à região e que tem merecido o acompanhamento e intervenção do PCP.

A exigência de melhores salários e mais direitos, do combate à precariedade laboral que atinge milhares de trabalhadores na região; a luta pela defesa e valorização dos serviços públicos, com destaque para a situação preocupante no sector da saúde na região mas também para o encerramento de postos de correios e outros problemas relacionados com ensino e transportes; a luta contra as portagens na Via do Infante e pela sua abolição;a defesa do aparelho produtivo regional, cada vez mais carente de investimento e estímulo ao seu desenvolvimento.

Numa sala que espera receber cerca de 500 pessoas, o comício contará também com música popular portuguesa com a atuação de Luís Galrito e António Hilário. A iniciativa contará com transportes organizados a partir de todos os concelhos do Algarve.