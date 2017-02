Henrique Monteiro e Bacelar Gouveia estão confirmados no «Formar Algarve» da JSD

O III Formar Algarve já tem confirmados Henrique Monteiro, Jorge Bacelar Gouveia, Carlos Neves Martins, Marco António Costa, Sandra Correia (empresária da Pelcor), Rodrigo Moita de Deus, (diretor do NewsMuseum) como alguns dos participantes na academia política que terá lugar a 18 e 19 de fevereiro, em Faro.

«Contaremos com o constitucionalista e ex-deputado Jorge Bacelar Gouveia, num painel que visa debater a Reforma do Sistema Político na Constituição da República atual, recordando que a JSD/Algarve trouxe a debate a limitação dos mandatos dos deputados», bem como Carlos das Neves Martins, presidente do Centro Hospitalar Lisboa Norte, num painel sobre Saúde e Inovação, onde deverá falar sobre a petição que a estrutura distrital quer levar a Plenário da Assembleia da República sobre a criação do Hospital Central de cariz universitário em Faro.

Também confirmados estão as participações do presidente da JSD Nacional, Simão Ribeiro, Rogério Bacalhau (presidente da Câmara Municipal de Faro), Luís Gomes (presidente da Câmara Municipal de VRSA) e Teresa Caeiro (deputada à Assembleia da República eleita pelo Algarve).

«Este será o Formar Algarve com mais pessoas fora da esfera do Partido Social-Democrata», sendo um desses destaques o painel «Até onde vai a liberdade na política de hoje» que «contará com o ex-diretor do semanário Expresso, Henrique Monteiro», confirmou ainda Carlos Gouveia Martins.

Continuamos conscientes da preocupante realidade e do efetivo desinteresse dos jovens pelas questões políticas e sociais atuais. Ao invés de assumir uma atitude de inércia, a JSD/Algarve irá voltar a criar condições para reunir dezenas de jovens algarvios com o objetivo de debater variados temas.

Segundo avançou Carlos Gouveia Martins ao «barlavento» serão discutidas a proposta da JSD do Algarve para a limitação de mandatos dos deputados à Assembleia da República, bem como uma petição pública para o estudo da criação do Hospital de Faro como Hospital Central de cariz universitário.

Por outro lado, o jovem social-democrata espera «aumentar o número de inscritos, já que tem vindo sempre a crescer». A primeira edição teve cerca de 40 participantes e a segunda reuniu meia centena de inscritos. Estamos a tentar chegar aos 60 permanentes em sala, mais alguns que irão estar em momentos específicos», confirmou.

A JSD do Algarve assumiu ainda uma redução dos custos em 60 por cento, ainda assim aumentando a qualidade e excelência da edição.

A iniciativa começa a 18 de fevereiro, às 10h00, com os discursos de abertura pelo presidente da Concelhia da JSD de Faro, da coordenadora de formação da distrital da JSD, seguindo-se Joana Barata Lopes, o presidente da JSD do Algarve e o presidente da JSD nacional.

Segue-se das 10h30 às 12h30, a palestra «Falar Claro» e, no almoço-conferência, das 13h00 às 14h30, a academia debate o empreendedorismo/turismo. Da parte da tarde, será a vez da Saúde e Inovação, das 15h00 às 17h00, e «Até onde vai a liberdade na política», das 17h00 às 19h00. O dia terminará com um jantar conferência sobre política externa e diplomacia económica, das 20h00 às 22h00.

No dia seguinte, a manhã ficará reservada ao debate sobre a revisão constitucional, das 10h30 às 12h30, terminando o III Formar Algarve com o almoço, durante o qual serão feitos os discursos de encerramento pelo coordenador de Formação Nacional da JSD, pelo presidente JSD/Algarve, pelo presidente do PSD/Algarve e pelo vice-presidente do PSD (Marco António Costa). Joana Barata Lopes, deputada e membro da Comissão Política Nacional do PSD, e Bruno Inácio, ex-deputado e ex-presidente da JSD do Algarve, apadrinham a iniciativa.