Governo investe mais de 19 milhões no Centro Hospitalar do Algarve até 2019

A Administração Regional de Saúde do (ARS) Algarve recebeu a garantia da aprovação do plano de investimentos do Centro Hospitalar Algarve 2017-2019 no valor de 19 milhões de euros

O Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, em reunião esta semana com o Presidente do Conselho Diretivo da ARS Algarve, Moura Reis, garantiu a disponibilidade da tutela para aprovar o plano de investimentos de 2017 a 2019 apresentado pelo Centro Hospitalar do Algarve num valor total de cerca de 19.188.343 euros.

Do total de investimentos a realizar a maior fatia será disponibilizada já no próximo ano com um investimento previsto de até 11.293.197 euros, nomeadamente, para a aquisição e renovação de equipamento médico-cirúrgico e de diagnóstico para as unidades que integram o Centro Hospitalar do Algarve (Hospitais de Faro, Portimão e Lagos e Serviços de Urgência Básica de Albufeira, Loulé e de Vila Real de Santo António).

Com estes investimentos, o Ministério da Saúde, em estreita articulação com a ARS Algarve e o Centro Hospitalar do Algarve, pretende dotar as unidades hospitalares da região do Algarve com equipamentos modernos e adequados e desta forma contribuir para um reforço da prestação de cuidados de saúde diferenciados com cada vez maior qualidade e mais próximos dos cidadãos.