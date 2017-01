Governo avança com ampliação da estação arqueológica de balsa

A Assembleia Municipal de Tavira recebeu esta semana resposta do Ministro da Cultura em relação à moção «Balsa, uma herança comum dos europeus», apresentada pelo grupo municipal do Partido Socialista (PS) e aprovada por unanimidade, e que foi aceite pelo governo. João Pedro Rodrigues, presidente do PS de Tavira, manifesta em nota de imprensa enviada hoje às redações, «o nosso regozijo pela mesma, que demonstra respeito pelo Poder Local Democrático, enquanto legítimo representante das populações».

«Sublinhamos as respostas esclarecedoras do ministro da Cultura às preocupações de inúmeros cidadãos tavirenses sobre a situação da Estação Arqueológica Romana da Luz de Tavira, preservação e valorização do seu património e fiscalização de eventuais intervenções na Zona Especial de Proteção, nas quais destaca o contributo dos serviços municipais e da administração pública, clarificando o papel do Museu Municipal de Tavira no processo, enquanto destino final dos espólios atualmente dispersos», sublinha o responsável socialista.

Na sequência destas diligências e conforme recomendado na moção da Assembleia Municipal, o ministro da Cultura afirma que «a Direção Regional de Cultura do Algarve irá propor à Direção Geral do Património Cultural a abertura de um procedimento de ampliação da classificação da Estação Arqueológica Romana da Luz como Sítio de Interesse Público, abrangendo a totalidade das áreas onde se localizam vestígios efetivamente documentados pelos trabalhos arqueológicos, especificando os conteúdos e as restrições a que o uso do solo deverá ser sujeito e simultaneamente, proceder à delimitação de nova ZEP», lê-se na nota.

O Partido Socialista de Tavira «congratula-se com esta decisão e manifesta o seu total empenhamento na defesa do património cultural do concelho de Tavira, apelando a todos os intervenientes no processo que concretizem a sua valorização numa perspetiva de desenvolvimento sustentável, integrada numa rede de museus e espaços públicos que preservem o património arqueológico e histórico da região do Algarve».