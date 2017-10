Foi uma campanha como «não há memória» reconhece Vítor Guerreiro

«Não há memória de uma campanha como esta em São Brás e já ando nisto há muitos anos. Foi muito trabalho», reconheceu o autarca socialista novamente eleito Vítor Guerreiro, em declarações ao «barlavento».

«Foi muito trabalho. Posso dizer que a campanha principal foi durante quatro anos, ou seja, é o trabalho que nós fazemos. E esta é uma vitória que é um reconhecimento da nossa população, acima de tudo, pela grande equipa que eu tenho a acompanhar. Este resultado, dedico-o a todos os grandes homens e mulheres que fazem parte das nossas listas. É uma grande satisfação ter mais uma vez a confiança dos sambrasenses, agora reforçada, para podermos continuar a desenvolver o nosso concelho», sublinhou em reação à vitória eleitoral.

«A grande alegria é podermos continuar o projeto que temos para tornar São Brás de Alportel um concelho dos melhores do país, onde as pessoas podem viver. É esse o nosso grande objetivo e é isso que vamos fazer. A campanha para as próximas autárquicas começa amanhã».

Em termos de prioridades, «vamos começar a preparar o orçamento municipal para 2018. E vamos calendarizar de acordo com aquilo que os projetos mais avançados e as oportunidade de financiamento. Temos muito trabalho pela frente. Um dos projetos que vai arrancar já é a requalificação do primeiro troço da Avenida da Liberdade, porque é uma candidatura que já está aprovada e é a segunda fase da requalificação do Largo de São Sebastião. Acima de tudo, o que eu quero é que este mandato, será para resolver os problemas das pessoas, pequenas intervenções que por vezes são a obra mais importante da vida de cada sambrasense, para a sua qualidade de vida. A grade obra deste mandato será um sorriso na cara de cada sambrasense».

Em São Brás de Alportel Vítor Guerreiro enfrentou a oposição feroz de Bruno Sousa Costa, candidato à Câmara Municipal pela coligação «São Brás de Alportel Primeiro» (PPD/PSD, CDS-PP, MPT, PPM).

No entanto, o socialista conseguiu uma vitória confortável com 3218 votos (61,80 por cento) contra os 1481 votos (28,44 por cento) do rival. O PCP-PEV conseguiu 328 votos (6,30 por cento). Houve ainda a registar 112 votos brancos (2,15 por cento) e 68 nulos (1,31 por cento).