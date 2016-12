Deputados algarvios do PSD visitam Hospital de Faro amanhã

Os deputados do Partido Social-Democrata (PSD), Cristóvão Norte e José Carlos Barros, visitam o Hospital de Faro, sexta-feira, dia 30 de dezembro, pelas 12 horas, após a reunião que terá lugar com o conselho de Administração. Esta visita resulta das declarações do presidente do Conselho de Administração que sublinhou que o concurso aberto para contratação de médicos é muito insuficiente. Esta visita inscreve-se, também, num quadro de agravamento das condições de saúde na região, que segundo o PSD/Algarve, se traduzem em:

1) O segundo mais alto índice de mortalidade dos 40 hospitais do país;

2) O pior índice de demora média do país;

3) Uma das piores percentagens de reinternamento no prazo de 30 dias ;

4) Uma redução de 9,6 % de cirurgias programadas face ao mesmo período de 2015;

5) Uma redução de 4,8 % de cirurgias urgentes face ao mesmo período de 2015;

6) Uma redução de 4,6% do número de primeiras consultas face ao mesmo período de 2015.

7) Resulta claro que se registam mais casos de utentes que são transportados para fora da região para terem acesso aos cuidados que necessitam. Ora, em muitos casos, tal colide com a urgência da intervenção, pois as janelas terapêuticas não se compadecem com esse tempo de espera. Esse facto, por exemplo na especialidade da neurocirurgia, entre outras, determina o aumento da morbilidade.

Para a Comissão Política Distrital do PSD/Algarve «é necessário um novo hospital central, com maior grau de diferenciação, que atraia mais recursos humanos, em particular em especialidades que há muitos anos a região tem escassez».