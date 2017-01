Confiança do PS em Adelino Soares leva socialistas de Vila do Bispo a deixarem Partido

A reunião da Assembleia Municipal durante as comemorações do Dia do Município em Vila do Bispo, a 22 de janeiro, ficou marcada pelo anúncio do presidente da Comissão Política Concelhia do PS Nuno Amado de se desfiliar do partido, tornando-se independente.

O líder da estrutura, que é também presidente da Assembleia Municipal entrou em desacordo com o partido do qual era militante, por a nível nacional ter sido indicado Adelino Soares como cabeça de lista pelo PS à Câmara Municipal de Vila do Bispo, à qual preside.

Segundo o comunicado enviado pela Assembleia Municipal, «face à decisão do Partido Socialista de indicar Adelino Soares como candidato oficial do PS às próximas eleições autárquicas», Nuno Amado demitiu-se «da liderança da Comissão Política do PS que liderava desde 2011», tendo efetuado também «o pedido de desfiliação partidária, passando à qualidade de independente no cargo que ocupa».

Também os presidentes das Juntas de Freguesia de Budens, de Vila do Bispo e Raposeira, eleitos nas listas do PS, a quase totalidade dos membros da Assembleia Municipal eleitos pelo mesmo partido, e o vereador Afonso Nascimento, seguiram a mesma opção, passando todos à qualidade de independentes.

O presidente da concelhia e da Assembleia Municipal teceu duras críticas «ao PS nacional e apelou a uma união de movimentos independentes e outras forças partidárias, com vista à apresentação de um projeto credível para as próximas eleições autárquicas», lê-se ainda no comunicado que constata que a Assembleia será agora liderada por um grupo de independentes. Aliás, Nuno Amado no discurso destas comemorações assegurou que está «certo» de que «basta que exista alguma coerência num outro projeto autárquico que se apresente a eleições em setembro e, Adelino Soares perderá essas eleições de forma categórica».