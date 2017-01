Comitiva do PCP liderada por Jerónimo de Sousa visita a Culatra

O secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP) Jerónimo de Sousa visita a ilha da Culatra e participa num comício no grande auditório da Universidade do Algarve, em Faro, no próximo sábado, 21 de janeiro. A deslocação do secretário-geral à ilha é uma forma de mostrar a continuidade da solidariedade do PCP para com a luta das populações das ilhas-barreira da Ria Formosa.

É ainda o modo de intensificar ainda mais a intervenção política contra as demolições e pelo direito a viver e produzir neste território. Assim, Jerónimo de Sousa deverá chegar ao Núcleo da Culatra, às 12 horas, para uma ação com os residentes e um encontro com as várias associações da Culatra, Hangares, Farol, Armona, Praia de Faro, que têm encabeçado a luta em defesa dos interesses e aspirações das populações das ilhas-barreira, terminando com um almoço convívio no Clube União Culatrense.

Segundo a nota de imprensa do PCP, às 16 horas, em Faro, está previsto o comício do partido, onde é estimada a participação de 500 participantes.

«Além da animação com as tradicionais Charolas de Santa Bárbara de Nexe, seguir-se-ão várias intervenções políticas, com destaque para a de Jerónimo de Sousa, que não deixarão de abordar, quer os aspetos que marcam a realidade regional, quer as principais questões que se colocam ao país», adiantou o PCP. A iniciativa política valorizará «todos os avanços e conquistas que marcaram o último ano e que são inseparáveis da luta dos trabalhadores e das populações e da ação decisiva do PCP», assinala o partido. É o caso da «reposição das 35 horas na administração pública ou dos feriados, a eliminação dos cortes salariais, o aumento das pensões em 10 euros ou a gratuitidade dos manuais escolares para mais de 370 mil crianças», enumerou o PCP. «Afirmando a política patriótica e de esquerda que o PCP propõe, como a verdadeira alternativa aos problemas do país, o comício do PCP não deixará de exigir a defesa do SNS, o combate à precariedade e o aumento dos salários ou a abolição das portagens na Via do Infante», concluiu o partido em nota de imprensa.