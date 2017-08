Coligação «Faro no Rumo Certo» tem todas as listas aprovadas

A coligação «Faro no Rumo Certo» já tem aprovadas as listas aos órgãos autárquicos do concelho, pela concelhia local do Partido Social Democrata (PSD). A coligação terá como parceiros o Partido do Centro Democrático Social (CDS), o Partido da Terra-MPT e o Partido Popular Monárquico (PPM), nas eleições autárquicas de 1 de outubro. A lista à Câmara Municipal de Faro é encabeçada por Rogério Bacalhau, Paulo Santos, Sophie Matias, Adriano Cardoso Guerra e Carlos Baía.

O candidato à presidência da Assembleia Municipal de Faro é Cristóvão Norte, 40 anos, licenciado em direito e economia e deputado à Assembleia da República pelo PSD desde 2011. Foi autor da petição pela criação do ensino da medicina no Algarve que reuniu 10 mil assinaturas em 2005. Foi chefe de gabinete de Macário Correia entre 2009 e 2011. É, ainda, desde 2012, presidente da comissão política concelhia do PSD de Faro. É seguido na lista por Francisco Conde Soares, Teresa Correia, Pedro Gonçalo Valente e Rita Salgado Garcia e Costa.

Bruno Lage é candidato à presidência da União de Freguesias de Faro (Sé e São Pedro). Apresenta um conjunto de propostas que passam sobretudo pela valorização económica, urbanística e cultural do território da cidade, interior e ilhas, passando pela Ria Formosa. É presidente do conselho de administração da Ambifaro e conta com o apoio do mandatário Pedro Bartilotti. Foi presidente e fundador da Associação «Faro 1540» que, entre outras iniciativas, promove e organiza o Farcume – Festival Internacional de Curtas-Metragens de Faro. É acompanhado na lista por Michael Salvador Ferrada, Ilídia Honorato Sério, Jorge Pereira e Elisabete Vargues.

Steven Piedade recandidata-se à Junta de Freguesia de Montenegro. Em exercício há dois mandatos, ambiciona no próximo conseguir um posto da GNR e um polidesportivo. Conta com o apoio do mandatário Eurico Correia, conhecido empresário e CEO da empresa EC Travel. No curriculum destaca-se as presidências da ANJE e da Associação de Bombeiros Voluntários de Faro, que exerce atualmente. É acompanhado nas listas por Virgínia Pestana, Vasco Ferreira, Nuno da Silva Grade e Ana Paula Machado.

Para a presidência da Assembleia da União de Freguesias de Conceição e Estoi, a coligação propõe José António Gago de Paula Brito, seguido na lista por Luís Miguel Bruno Marques, Cidália Dias Rosário Pereira, Álvaro do Carmo Lopes do Vale e Nuno Barradas.

No que toca à Assembleia de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe 2017, é candidato Nestor dos Santos Flora Lozinho, seguido na lista por Osvaldo Apolo Serro, Dorabela Graça, João Viegas e Norberto Mealha Herdeiro.

Com as listas fechadas, a coligação «Faro no Rumo Certo», que atualmente preside o executivo camarário da capital algarvia, vai procurar alcançar a maioria na autarquia e um bom resultado eleitoral no concelho.