Catarina Martins visita Mercados de Olhão

A coordenadora nacional do Bloco de Esquerda (BE), visitará os mercados de Olhão na manhã de sábado, 28 de janeiro. A ação marca o arranque das candidaturas autárquicas do partido no distrito de Faro e juntará, a partir das 10h30, autarcas do BE, candidatos e dirigentes. Para a tarde está marcado o o VII Encontro Regional Autárquico do Algarve com o tema «Participação, Cidadania e Transparência no Poder Local», em local ainda a indicar pela organização. A iniciativa tem como objetivo «explorar caminhos para a construção das bases programáticas às candidaturas eleitorais de setembro/outubro deste ano, e desenvolver ferramentas para uma ação local num exigente novo ciclo autárquico em que é fundamental reforçar a representatividade local e autárquica do BE». Para os bloquistas algarvios «impõe-se debater uma nova agenda para o poder local que reflita, debata e apresente soluções para a sustentabilidade social, económica e ambiental». Os interessados podem pedir informações pelo contacto 962 997 680.