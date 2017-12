Carlos Silva e Sousa deixa mensagem de esperança para 2018

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira discursou no final da tarde de ontem, 28 de dezembro, na tradicional cerimónia de Apresentação de Cumprimentos e Mensagem de Ano Novo, que todos os anos tem lugar no hall de entrada da Câmara Municipal. Carlos Silva e Sousa dirigiu palavras de esperança, fraternidade e entreajuda aos munícipes presentes, destacando a importância do trabalho conjunto para uma Albufeira melhor. «O caminho da política é trabalhar na direção das pessoas e contribuir para uma sociedade mais justa e fraterna. A Câmara de Albufeira vai estar sempre aberta a todos para que possamos entreajudar-nos na realização do bem comum», defendeu o autarca.

Ladeado pelo atual executivo, o presidente da Câmara Municipal de Albufeira apresentou a Mensagem de Ano Novo à comunidade, na passada quinta-feira, 28 de dezembro. A cerimónia decorreu nos Paços do Concelho e contou com presença de diversas entidades civis, militares, religiosas, associações, empresários e funcionários municipais.

«Todos nós, executivo municipal, estamos fortemente empenhados na diversidade e troca de opinião, para levarmos a bom rumo o nosso concelho. Vamos ter um 2018 realizador, cheio de esperança e com muita ambição, que não se esgotará em 2018 porque Albufeira não para, é um concelho muito exigente”, destacou Carlos Silva e Sousa, explicando que no Município “trabalhamos em conjunto com a sociedade civil, autoridades locais e com as instituições do concelho, remando todos para o mesmo lado».

A união e a entreajuda foi um dos pontos fortes do discurso do presidente, que frisou por diversos momentos a importância da cooperação entre todas as forças vivas do concelho: “Albufeira tem uma grande capacidade de mobilização e de solidariedade e isso é algo que temos que preservar para o futuro, porque é a trabalhar em conjunto que conseguiremos ter uma sociedade feliz”. Carlos Silva e Sousa garantiu que “a Câmara vai estar aberta a todos para que juntos lutemos por uma Albufeira justa e fraterna, contando com todos para nos ajudarem”.

Do ponto de vista económico, o presidente relembrou que «Albufeira é um grande concelho, com mais camas turísticas do que toda a Região Autónoma da Madeira, o que tem um grande impacto no contexto regional e nacional», defendendo que por, isso, «é essencial que nós, os que aqui vivemos, saibamos corresponder a esta importância».