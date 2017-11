Câmara Municipal de Loulé aprova Orçamento Municipal e grandes opções para 2018

A Câmara Municipal de Loulé deliberou hoje, 29 de novembro, em reunião camarária, a aprovação do Orçamento Municipal e as Grandes Opções do Plano para o ano de 2018.

O Orçamento para o exercício económico de 2018 contribui substancialmente para a melhoria das condições na vida das pessoas e das famílias, por via da redução dos impostos sobre o património e sobre os rendimentos fixados no seu valor mais baixo de sempre. Além disso, a Câmara Municipal estende este apoio às famílias, através do fornecimento gratuito dos manuais escolares a todos os alunos até ao 9º ano de escolaridade.

A Câmara Municipal prevê ainda no seu Orçamento para 2018, como investimentos prioritários, o abastecimento de água à população com uma cobertura que se estende cada vez mais a todo o território populacional e o acesso à habitação para todos os estratos sociais, assumindo uma política de aquisição de terrenos para construção de fogos por iniciativa pública, bem como a reabilitação do edificado existente.

Por último, na adoção de uma política responsável e de salvaguarda do meio ambiente, a Câmara Municipal contempla no Orçamento a constituição de um Fundo Municipal para a Sustentabilidade Ambiental e Turística, para fazer face à possibilidade de ocorrências de catástrofes naturais de elevada e impactante dimensão quer no Litoral, no Barrocal ou ainda na serra do concelho. Assim, a adaptação às alterações climáticas ganha cada vez mais importância no contexto local e regional.

«Servir as pessoas por uma melhor qualidade de vida e por uma terra mais próspera e de futuro sustentável para todos» é o principal objetivo deste documento que irá orientar a política financeira municipal no próximo ano.