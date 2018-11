Bloco de Esquerda debate ambiente, turismo e pescas na Ria Formosa em Olhão

O X Encontro Regional Autárquico do Algarve do Bloco de Esquerda (BE), realiza-se este sábado, dia 24 de novembro, em Olhão, numa edição dedicada à Ria Formosa, na sua vertente ambiental, económica e social.

Este encontro regular de autarcas e ativistas do poder local é organizado pelo BE e terá lugar no Auditório da Praceta de Agadir, às 15 horas e contará com as participações de Sílvia Padinha, presidente da Associação de Moradores da Ilha da Culatra, António Terramoto, ativista pela causa ambiental, Rui Santos, professor e investigador da Universidade do Algarve, e João Vasconcelos, deputado na Assembleia da República e vereador na Câmara Municipal de Portimão.

A Ria Formosa é delimitada por um sistema de ilhas-barreira e pelas penínsulas do Ancão e de Cacela. Está inserida no Parque Natural da Ria Formosa, que é uma das mais importantes zonas húmidas de Portugal, sendo indiscutível o seu valor ambiental. Hoje, as medidas de proteção devem ser simultaneamente capazes de preservar o património natural e os interesses das populações residentes, sendo cada mais evidente a sua importância para a economia da região, seja através dos seus recursos naturais, pesca, aquacultura e marisqueio, seja através da dinâmica de turismo que permite. Não menos importante é a sua necessária preservação, sendo esta essencial para a natureza, para a garantia da qualidade de vida e para o rendimento das populações.

O sistema lagunar do sotavento algarvio foi, em 1978, classificado como Reserva Natural, tendo posteriormente sido criado em 1987, o Parque Natural da Ria Formosa, com o objetivo de preservar, conservar e defender aquele importante património natural da região. Em 1999, o Decreto-Lei 384-B/99 conferiu à Ria Formosa o estatuto de Zona de Proteção Especial, fazendo assim parte da Rede Natura 2000. A Ria integra ainda a Lista de Sítios da Convenção Ramsar (zonas húmidas de importância internacional).

Este espaço singular com características físicas ímpares dispõe de condições excecionais a um desenvolvimento económico sustentável em coabitação com as comunidades piscatórias instaladas no seu seio, sem esquecer toda a procurar balnear associada ao período de veraneio, pelo que urge desenvolver estratégias que articulem as múltiplas vertentes deste território sem esquecer a o ordenamento do território, a proteção do ecossistema, da biodiversidade, e o combate às alterações climáticas.