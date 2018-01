BE quer saber quais são os municípios sem Planos de Defesa da Floresta Contra Incêndios aprovados

Os deputados do Bloco de Esquerda (BE) João Vasconcelos e Carlos Matias questionaram ontem, quarta-feira 24 de janeiro, o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural sobre quem são as autarquias sem planos de defesa da floresta contra incêndios aprovados.

«A semana passada, o secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural (Miguel Freitas) identificou que existem ainda 57 municípios que não têm Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios aprovados. De acordo com as declarações do Secretário de estado, o Governo disponibilizou uma equipa do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para acompanhar este processo, que se não forem concretizados terão um impacto negativo no orçamento dos municípios».

Assim, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda considera que «atendendo à importância da defesa das populações em relação aos fogos florestais, assim como à diminuição da sua ocorrência e da sua gravidade, é essencial que as autarquias disponham de planos aprovados para o efeito. Os incêndios florestais são recorrentes no país e foram especialmente graves em 2017», pelo que se exige uma resposta clara por parte da tutela.