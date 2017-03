BE quer comboios a parar em São Marcos da Serra

O Bloco de Esquerda (BE) apresentou um projeto de resolução na Assembleia da República, que recomenda ao governo que interceda junto da CP, no sentido desta empresa repor a paragem de comboios em São Marcos da Serra, contemplando no horário duas paragens por dia, em cada sentido, nesta localidade. Desde o final de 2011 que os comboios deixaram de parar na estação desta freguesia do concelho de Silves. Tal aconteceu na sequência da implementação, por parte da CP, de um novo modelo de exploração da linha do sul, suprimindo horários e a paragem para embarque e desembarque de passageiros, nas estações de São Marcos da Serra, Messines e Tunes.

A situação mais grave regista-se em São Marcos da Serra, cuja população, sem o transporte ferroviário, fica limitada quanto à insuficiente oferta de transporte coletivo de passageiros, o qual disponibiliza apenas duas partidas a partir da localidade, uma no período da manhã, e outra ao início da tarde.

Assim, tal como noutras freguesias do interior algarvio e do baixo Alentejo, «as populações ficam abandonadas e dependentes de transporte próprio, contribuindo, deste forma, para o isolamento e para o despovoamento dos locais, os quais ficam entregues a si próprios, num meio com grandes carências económicas e sem apoio dos mais básicos serviços sociais», argumenta o BE em nota de imprensa. «A população de São Marcos da Serra tem-se manifestado pela reposição dos horários de comboio na localidade, exigência que têm vindo a ser feita através de abaixo-assinados e iniciativas públicas de protesto, como aquela que aconteceu no passado dia 4 de fevereiro e que juntou mais de 300 pessoas junto à estação ferroviária».

Para o BE, importa reverter «uma decisão extremamente lesiva» tomada pela CP «com a cobertura do anterior governo», sublinhando que «os autarcas locais não podem estar alheios a esta situação».