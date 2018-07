BE procura Alternativa Ecologista, Feminista e Socialista em Olhão

O núcleo de Olhão do Bloco de Esquerda (BE) realiza no sábado, dia 14 de julho, um encontro de jovens e uma jornada de trabalho onde serão abordados temas dedicados às camadas mais jovens da militância partidária.

Com o sugestivo nome «Inquietação!» a iniciativa propõe-se ser um espaço que procura «discutir, chamar atenção e arranjar soluções para os problemas que afetam o povo do Algarve», e «onde todas as opiniões contam».

Esta primeira edição irá abordar os direitos LGBTQ+; as propinas universitárias; e as alterações climáticas, tendo já confirmado a participação de representantes de vários coletivos, entre os quais a Associação Xis, Panteras Rosa, Cancela a Propina, Climáximo, e PALP – Plataforma Algarve Livre de Petróleo.

Os organizadores garantem que a juventude tem de liderar os cCaminhos para uma alternativa ecologista, feminista e socialista, pelo que a escolha dos temas vai ao encontro da criação de um mundo digno para todos.

Sobre a iniciativa

Inquietação – Caminhos para uma Alternativa Ecologista, Feminista e Socialista

Inquietação é um estado emocional de desconforto em relação aos problemas da sociedade. É perceber a existência e as causas destes mesmos problemas e aceitar que existe uma alternativa. É perceber que se cooperarmos conseguimos criar um mundo digno de se viver. Um mundo por Todos, para Todos.

Tendo isto em conta, qual é a importância da Inquietação?

Vivemos numa época onde as condições de vida das pessoas são menosprezadas, as paisagens são destruídas, a cultura social cai no esquecimento e a própria auto-determinação dos cidadãos não é reconhecida como legítima. Tudo em troca de grandes interesses económicos e da manutenção de um modelo de sociedade retrógrado, que não nos representa a todos.

Podemos ainda pensar «será que alguma vez foi diferente?» e a resposta é não, mas é previsto que a juventude de hoje seja a primeira geração a ter uma qualidade de vida mais baixa do que a geração anterior, um presságio bastante preocupante. Historicamente, os jovens já estiveram na vanguarda de movimentos sociais, basta relembrar o tão importante maio de 1968, contudo, hoje em dia as suas opiniões são descartadas quando se fala de mudança.

É neste contexto social que entra a Inquietação, como pretexto para não baixarmos os braços e como um primeiro passo para reivindicamos alterações na sociedade. É necessário que a juventude de hoje utilize a sua Inquietação para exigir mais justiça, mais democracia e mais liberdade. É imperativo que a juventude lidere o caminho para uma alternativa ecologista, feminista e socialista.

A iniciativa é aberta a todos os interessados e sujeita a pré-inscrição online.