BE chama Ministro do Ambiente ao Parlamento com caráter de urgência

O Bloco de Esquerda chamou esta tarde o ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes ao parlamento para uma audição com caráter de urgência.

De acordo com o deputado algarvio João Vasconcelos, autor do requerimento, «alguns habitantes das ilhas-barreira da Ria Formosa começaram a receber, de novo, notificações para a posse administrativa de habitações, com vista à sua demolição. Estas informações contrariam afirmações anteriores do governo. A informação contraria também a Resolução da Assembleia da República que recomenda ao governo o reconhecimento e requalificação dos núcleos populacionais».

Assim, face às fundadas preocupações que as notificações levantam relativamente aos direitos dos moradores, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda considera serem necessários esclarecimentos por parte do ministro do Ambiente acerca desta matéria.