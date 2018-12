Bárbara do Amaral Correia candidata-se à presidência da JSD Algarve

Bárbara do Amaral Correia, atual vice-presidente da Juventude Social Democrata (JSD) do Algarve e presidente da mesa do plenário da maior concelhia da JSD Algarve, Loulé, é candidata à presidência da juventude partidária, nas eleições marcadas para o dia 5 de janeiro de 2019, aquando do IV Congresso Distrital da JSD Algarve, que irá ocorrer em Portimão.

Bárbara do Amaral Correia, 26 anos, advogada, refere que «esta candidatura alicerça-se no conhecimento adquirido e no trabalho desenvolvido nas estruturas que percorri e que percorro, acompanhada de ensinamentos de líderes exemplares da JSD Loulé e JSD Algarve, Miguel da Encarnação e Carlos Gouveia Martins, respetivamente».

Carlos Gouveia Martins, atual presidente da JSD Algarve, foi convidado para mandatário desta candidatura. De acordo com as declarações de Bárbara do Amaral Correia, «o Carlos Gouveia Martins sempre deu a cara por quem acredita. A sua aceitação ao convite que lhe dirigi é uma enorme honra para mim, motivo de enorme felicidade e demonstrativo da sua crença neste projeto».

No passado sábado, a candidata iniciou a sua volta pelas concelhias de Loulé, São Brás de Alportel e Vila Real de Santo António, a fim de dar a conhecer a sua intenção de liderar a Comissão Política Distrital da JSD Algarve. Esta volta pelas 16 concelhias continuará durante o mês de dezembro.

Para a candidata, é «fulcral o contacto direto, através da realização de formações, conferências e debates nas escolas, com os jovens dos 16 concelhos do Algarve, que hoje têm acesso a uma formação escolar e pessoal muito mais vasta e enriquecedora que qualquer outra geração da História».

Sob o mote «Algarve Primeiro», Bárbara do Amaral Correia confidenciou que acredita ter chegado «a hora de retribuir, a um novo ciclo de jovens, todos os conhecimentos políticos e pessoais adquiridos, assumindo, de forma séria e consciente, a liderança. Este projeto que encabeço continuará a colocar o Algarve em primeiro lugar nas nossas preocupações e prioridades».

«Esta candidatura pretende que o país e a maior estrutura política de juventude do país, a JSD, continuem a crescer com o Algarve, em número e qualidade, através da apresentação de propostas exequíveis e direcionadas para os nossos jovens», explica a candidata à liderança da JSD Algarve.

Bárbara do Amaral Correia adverte que «a política necessita de ser cultivada no dia a dia dos nossos jovens. Não nos podemos esquecer que, por muito desinteressados que estejamos, haverá sempre quem decida por nós e essas decisões terão consequências, diretas ou indiretas, na vida de todos. Se nós, jovens, precisamos de alguém que acredite em nós, somos nós mesmos. E esta candidatura acredita nos jovens».

Finalizada a volta pelas 16 concelhias, Bárbara do Amaral Correia apresentará, publicamente, a equipa de candidatos ao mandato 2019/2021 da JSD Algarve, bem como as propostas políticas trabalhadas e pensadas para os jovens algarvios.