Aprovado Projeto de Resolução do BE para levantamento urgente de riscos na costa algarvia

Foi hoje, sexta-feira, 6 de abril aprovado em sessão plenária da Assembleia da República, o Projeto de Resolução em que se «Recomenda ao Governo o levantamento urgente de todas as infraestruturas patrimoniais em risco e um plano de intervenção e mitigação de riscos da faixa costeira, reposição de cordões dunares e dragagens no Algarve».

A iniciativa parlamentar apresentada pelo Bloco de Esquerda teve os votos favoráveis de todas as bancadas parlamentares, à exceção do Partido Socialista que optou pela abstenção.

No documento é recomendado ao governo que proceda a um levantamento urgente de todas as infraestruturas patrimoniais em risco no litoral do Algarve, de que é exemplo a Fortaleza de Cacela Velha, relacionadas com o desmoronamento de arribas, assoreamento de barras e canais e destruição dos cordões dunares da Ria Formosa; a elaboração, até ao início do próximo verão, de um Plano de Intervenção e Mitigação de Riscos da Faixa Costeira Algarvia, levando à realização de obras nas infraestruturas danificadas pelos temporais e agitação marítima; e a concretização, com urgência, de um Plano para a reposição de cordões dunares e de dragagens de todas as barras, canais e portos gravemente assoreadas no Algarve, com destaque para as áreas da Ria Formosa e da Ria de Alvor.