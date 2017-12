António Miguel Pina congratula-se com eleição de Mário Centeno

O presidente da Câmara Municipal de Olhão, António Miguel Pina, congratula-se com a eleição de Mário Centeno para a presidência do Europgrupo. «Num momento crucial em que sopram ventos de mudança na Zona Euro, este grande algarvio e olhanense saberá estar a altura do cargo, encontrar consensos e concluir reformas estruturais importantes», diz, em nota de imprensa.

Mário Centeno foi esta terça feira, dia 4 de dezembro, o vencedor das eleições para a presidência do Eurogrupo, tornando-se assim o terceiro líder da história do fórum de ministros das Finanças da Zona Euro.

«A eleição de Mário Centeno para a presidência do Eurogrupo é o reconhecimento do excelente trabalho e das políticas económicas e financeiras implementadas. Havia uma alternativa à política de austeridade e o nosso conterrâneo Mário Centeno, nascido em Olhão, foi o seu grande impulsionador. Portugal é um caso de sucesso, que muito se fica a dever a Centeno», conclui António Miguel Pina.