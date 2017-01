António Eusébio é o candidato escolhido pelo PS à Câmara Municipal de Faro

O presidente do Partido Socialista (PS) do Algarve e deputado à Assembleia da República foi ontem à noite, 27 de janeiro, eleito pelos socialistas farenses candidato à Câmara da capital algarvia com 86,2 por cento de votos favoráveis, segundo informou hoje em nota de imprensa, Luís Graça presidente do PS de Faro.

António Eusébio que foi durante 12 anos presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, onde impulsionou a modernização e transformação daquele concelho, foi o primeiro autarca a desenvolver e implementar o orçamento participativo no Algarve, sendo frequentemente reconhecido por muitos autarcas como um exemplo de boa gestão e de liderança.

Nascido em Faro, há 50 anos, no antigo Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Faro, fez todo o seu percurso na capital do Algarve, tendo sido aluno do antigo Liceu João de Deus e da Escola Secundária Tomás Cabreira onde mais tarde viria a ser igualmente professor. É ainda docente da Universidade do Algarve.

Líder do PS no Algarve desde 2012 é atualmente deputado à Assembleia da República, sendo membro das comissões parlamentares de Economia, Educação e Ensino Superior e de Defesa.

A candidatura de António Eusébio, líder dos socialistas e autarca com provas dadas, representa a forte aposta do Partido Socialista para a vitória na Câmara de Faro e assenta numa estratégia de mudança e de progresso para o município de Faro, assente nas pessoas e nas qualidades ambientais, patrimoniais e culturais do concelho, impulsionadora de uma nova visão e ambição para a afirmação da Capital do Algarve enquanto principal polo de dinamismo empresarial, universitário e de coesão social.