António Eusébio apresenta candidatura a Faro

O candidato do Partido Socialista (PS) à Câmara Municipal de Faro, António Eusébio, apresentará a candidatura hoje, 21 de abril, às 20h00, no restaurante «Sem Tempo» (na urbanização COOBITAL). Carlos César, líder do grupo parlamentar e presidente do PS participa nesta iniciativa, numa demonstração de apoio ao cabeça-de-lista.

Após o lançamento do Programa Eleitoral Participado para Faro, em que António Eusébio convida os cidadãos para, em conjunto, construir o programa de ação para os próximos quatro anos, o candidato à autarquia apresentará as principais linhas «para um mandato autárquico assente em rigor, ideias e projetos sustentáveis para o presente e futuro» da capital algarvia, refere o PS Faro em nota de imprensa.

A apresentação da candidatura é aberta a todos devendo para isso os interessados reservar o seu lugar pelos contactos 969 536 845/914 909 983 ou através do endereço eletrónico [email protected]

Programa eleitoral do PS para Faro será participado

A candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal de Faro está a construir o seu programa eleitoral ouvindo os farenses. António Eusébio, pioneiro na criação do Orçamento Participativo em Portugal ao implementá-lo enquanto autarca no Município de São Brás de Alportel em 2006, está a dinamizar reuniões de trabalho onde os participantes são convidados a pensar Faro, numa perspetiva de presente e futuro, apresentado ideias e propostas concretas para o concelho.

É profunda convicção da candidatura do Partido Socialista «que apenas faz sentido uma candidatura autárquica a Faro ouvindo as pessoas, respondendo aos seus anseios e expectativas.

A primeira reunião de trabalho decorreu no passado dia 7 de abril e contou com a participação de cerca de 100 militantes e simpatizantes, todos eles com vontade de tornar Faro melhor. Utilizando uma metodologia informal, os participantes foram primeiro convidados a refletir sobre qual seria a sua primeira ação caso fossem eleitos Presidente de Câmara. Posteriormente, foram trabalhadas as áreas temáticas de Urbanismo, Inclusão Social, Juventude, Emprego, Mobilidade e acessibilidades, por diferentes grupos», informa a concelhia em nota de imprensa.

«Deste trabalho em equipa resultaram cerca de 150 propostas e matérias concretas a intervir, sendo o ponto de partida para a construção do Programa Eleitoral Participado para Faro 2017.

A etapa seguinte deste processo de auscultação à população decorrerá nos próximos meses, em reuniões descentralizadas com as coletividades e cidadãos de todas as freguesias e zonas do concelho. Queremos ouvir os farenses, para decidirmos com responsabilidade o que mais e melhor podemos fazer por Faro», lê-se ainda no documento enviado às redações.

Nesta fase de preparação eleitoral é fundamental mobilizar a participação de todas e todos os cidadãos do concelho de Faro, pois para António Eusébio «é possível com a vontade de todos encontrarem-se melhores soluções». Estão disponíveis mais informações e um formulário online em www.eusebiopresidente2017.pt para todos aqueles que queiram participar.