António Costa veio a Faro assistir à Sessão do Conselho Regional do Algarve

O Conselho Regional do Algarve esteve na manhã de sexta-feira, 12 de janeiro, reunido com o Primeiro-Ministro António Costa na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve numa sessão que marca o arranque da discussão sobre a Estratégia Regional para o Portugal 2030.

Durante a reunião, o Primeiro-Ministro apelou aos membros do Conselho Regional do Algarve para apresentarem propostas, ao longo dos próximos três meses, coordenando com o presidente da CCDR Algarve, para serem consideradas durante a elaboração da estratégia.

Esta sessão enquadra-se no conjunto de audições promovidas pelo governo e foi a segunda da ronda pelos vários Conselhos Regionais do país. O Governo quer reunir consenso em torno da proposta que apresentar, de modo a conseguir, nomeadamente em relação ao programa de infraestruturas públicas, pelo menos «uma maioria de dois terços no Parlamento».

O Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, e o Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza, acompanharam o Primeiro-Ministro António Costa.

O Conselho Regional do Algarve é presidido por Vitor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, sendo o órgão consultivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, constituído pelos 16 presidentes das Câmaras Municipais do Algarve, Universidade do Algarve, cerca de duas dezenas de organizações sociais, económicas, ambientais e científicas, tendo participado nesta sessão representes da Agência para o Desenvolvimento e Coesão (ADC) e os representantes regionais dos vários ministérios, que integram o Conselho de Coordenação Intersetorial da CCDR Algarve.

Na mesa dos trabalhos estiveram Nelson de Souza, secretário de Estado do Desenvolvimento Regional e da Coesão, Pedro Marques, ministro do Planeamento e das Infraestruturas, António Costa, Primeiro-Ministro

Vitor Aleixo, presidente do Conselho Regional do Algarve e Francisco Serra, presidente da CCDR Algarve.