Ana Passos disponível para candidatura à União de Freguesias de Faro

A presidente das Mulheres Socialistas já informou estruturas socialistas locais e nacionais de que está disponível para se candidatar à presidência daquele órgão autárquico, que integra as freguesias da Sé e São Pedro, nas próximas eleições.

«Estou disponível. Considero esse desafio interessante e natural, dado o meu trabalho político, enquanto presidente das Mulheres Socialistas do Algarve e enquanto ex-deputada. Tenho trabalho feito na região e sendo expetável que o atual presidente não se recandidate, devido ao longo período em que se encontra a exercer o cargo, vejo com bons olhos» essa hipótese, adiantou ao «barlavento» Ana Passos.

A ex-deputada tem sido, nos últimos quatro anos, a número dois da lista da União de Freguesias de Faro e a tesoureira daquele órgão. Joaquim Eduardo Gonçalves Teixeira é o presidente atual, que não se deverá recandidatar. Ana Passos revelou ainda que tem tido «muitas solicitações de diversas pessoas dos vários quadrantes da sociedade farense», vendo com bons olhos o «abraçar desse desafio». A presidente das Mulheres Socialistas do Algarve admite que estará sempre disponível para ajudar o PS a ganhar quer as autárquicas, quer outras eleições.

«Já tive oportunidade de informar os órgãos locais e nacionais» do partido, adiantou ainda. Uma atitude recíproca, já que esta disponibilidade de Ana Passo em ser a candidata à União de Freguesias de Faro «conta com o apoio do PS». Embora não tendo uma grande área, tal como acontece com o concelho de Faro, esta é, porém, a freguesia com maior número de eleitores em todo o Algarve e Baixo Alentejo.

Nas últimas eleições de 2013, nesta freguesia da capital da região estavam inscritos 39888 eleitores, tendo o PS ganho a presidência com 34,63 por cento dos votos (5758 votos). Em segundo lugar ficou a coligação PSD/CDS/MPT/PPM com 29,88 por cento (4967 votos). A terceira força política foi o BE com 6,9 por cento (1147 votos).