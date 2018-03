Ana Passos candidata-se às Mulheres Socialistas do Algarve

A atual presidente do Departamento Federativo das Mulheres Socialistas (DFMS) do Algarve Ana Passos vai avançar com a recandidatura à liderança deste órgão regional, cuja eleição está agendada para...

A Federação Regional do Algarve do Partido Socialista faz saber que «foi com grande pesar que tomamos conhecimento do falecimento do presidente da Câmara Municipal de Albufeira, Carlos Eduardo...