Álvaro Leal substitui José Cruz na Câmara de VRSA

O militante do Partido Comunista Português (PCP) Álvaro Leal vai substituir José Cruz na vereação da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, até ao final do mandato, informou a comissão concelhia na semana passada. «Respondendo às diferentes necessidades que se colocam à intervenção do PCP no concelho, seja no plano autárquico, seja noutros domínios da ação política do PCP», a comissão aprovou esta substituição que dá «continuidade a uma qualificada e firme intervenção com que José Cruz assumiu o mandato ao longo dos últimos três anos enquanto vereador da CDU».

A comissão concelhia do PCP, ao mesmo tempo que sublinha o importante percurso de José Cruz enquanto autarca no concelho de VRSA ao longo das últimas décadas, seja como vereador, seja como eleito na Assembleia Municipal, ao serviço dos trabalhadores e das populações, reafirma que o militante continuará a dar uma «valiosa contribuição» nas diferentes tarefas que lhe estão colocadas, incluindo no apoio à frente autárquica. Álvaro Leal é membro da concelhia comunista local, tem 44 anos, é casado, informático e trabalha na Câmara Municipal de Castro Marim, sendo ainda formador em Vila Real de Santo António.

«Foi, em anteriores mandatos, eleito da CDU na Assembleia Municipal daquele concelho vila-realense, além de uma vasta experiência que possui como dirigente associativo em várias coletividades e associações onde participou ao longo dos anos», adiantou ainda o partido.

«Num momento em que, por ação da maioria PSD na Câmara Municipal, o município está confrontado com uma das maiores dívidas do país, procedendo à privatização de serviços e venda de património público, quando as taxas e tarifas municipais estão a níveis incomportáveis para as populações e se avolumam as ameaças de despedimentos e perda de direitos dos trabalhadores da autarquia, o PCP sublinha a necessidade, não só de reforçar uma oposição firme e coerente à ação destruidora do PSD naquela autarquia, mas também, de dar início à construção uma nova alternativa para o concelho», justificou. Essa alternativa passa pelo reforço da luta das populações contra a atual política da Câmara e da CDU nas próximas eleições autárquicas, considera a concelhia.